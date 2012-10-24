В Борисполе задержан Мельниченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Он был задержан на основании постановления Шевченковского районного суда столицы, сообщили в пресс-центре.

При этом в СБУ сообщили, что Н.Мельниченко прилетел в Киев рейсовым самолетом из Нью-Йорка.

Как напомнили в СБУ, Н.Мельниченко был объявлен в международный розыск, поскольку следственным управлением СБУ по представлению Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года в рамках уголовного дела экс-майор Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий.

26 декабря Печерский райсуд признал законным возбуждение Генпрокуратурой в 2001 году дела в отношении Н.Мельниченко. Его защита обжаловала это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил его в силе.

По данным СМИ, Н.Мельниченко находился в Израиле, и эта страна отказалась его выдавать. В марте он сам заявлял, что находится в США.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя в Италии по ордеру, выданному украинским Интерполом. 14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.