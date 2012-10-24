Азаров радуется, что Украина поднялась до уровня Лесото и Филиппин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

«В этом глобальном аналитическом рейтинге стран по условиям ведения малого и среднего бизнеса Украина поднялась сразу на 15 позиций. Таким образом, наше государство продемонстрировало наибольший прогресс среди европейских стран. Это лучший ответ тем, кто лживо утверждает, будто в Украине невозможно делать бизнес, будто малое и среднее предпринимательство уничтожается. Лучший ответ тем, кто демагогично требует отменить Налоговый кодекс и другие дерегулятивные акты нашего правительства», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что данные отчета подтверждают, что политика правительства Украины дает позитивные результаты.

«Рейтинг Всемирного банка поставил Украину в ряд тройки стран-лидеров, которые осуществили наиболее заметные и эффективные реформы в своей экономике, независимые эксперты оценили политику нашего правительства. В действительности, наибольший рост рейтинга Украины – на 66 позиций, на 50-ое место в мире, произошло именно по показателю «простота основания бизнеса». А вторая самая высокая оценка – улучшение рейтинга на 18 позиций – именно за положительные сдвиги в сфере налогообложения», - сказал Н.Азаров.

Вместе с тем, он поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Госкомпредпринимательства сделать анализ и выводы из замечаний, которые содержатся в отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) опубликовали отчет, в соответствии с которым Украина заняла 137-ое место в международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. По информации Немецкой волны, соседями Украины в рейтинге стало королевство-анклав Южно-Африканской Республики - Лесото (136) и Филиппины (138).

Как сообщается в совместном пресс-релизе ВБ и IFC, наша страна вошла в первую тройку стран по темпам улучшения условий ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой).

При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав позитивные сдвиги в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-ое).

По сообщению авторов доклада, «Украина упростила процесс создания предприятия, устранив минимальное требование к капиталу для регистрации компании, а также требование иметь нотариально заверенные учредительные документы для регистрации».

В налоговой сфере была введена возможность электронного предоставления данных и оплаты для средних и крупных предприятий (при этом количество налоговых платежей и время на их администрирование значительно сократилось).

В сфере регистрации собственности был ускорен процесс передачи недвижимости благодаря введению эффективных ограничений по срокам проработки соответствующих заявок в земельном кадастре в Киеве.

Направление, в котором у Украины наихудшие позиции, - получение разрешений на строительство (183-я позиция по сравнению со 182-й в прошлом году).

Сфера с наилучшими показателями для Украины - получение кредитов (23-ое место в мировом рейтинге).