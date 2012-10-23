Похищенному в Киеве российскому оппозиционеру предъявили обвинение

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В рамках уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации, возбужденного Главным следственным управлением СК России по результатам проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», Леониду Развозжаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 УК РФ (подготовка массовых беспорядков)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Главное следственное управление Следственного комитета России на 26 октября 2012 года для предъявления обвинения вызваны лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и его защитник Виолетта Волкова.

В связи с заявлениями адвоката В.Волковой о том, что она не могла попасть в следственный изолятор к Л.Развозжаеву, поясняется, что, в соответствии с ч.4 ст.49 Уголовно-процессуального кодекса РФ адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлению удостоверения адвоката и ордера.

«Администрация следственного изолятора решение о допуске адвоката к участию в уголовном деле не принимает. Согласно требованиям норм УПК РФ, одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого», - отмечают в Следственном комитете.

Подчеркивается, что защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого или обвиняемого. Адвокат В.Волкова по названному уголовному делу защищает интересы подозреваемого С.Удальцова и еще одного обвиняемого в деле Константина Лебедева. Учитывая имеющиеся в деле материалы, интересы обвиняемого Л.Развозжаева противоречат интересам названных фигурантов. В связи с этим следствием вынесено постановление об отводе защитника В.Волковой, которое направлено ей в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, 20 октября появилась информация о том, что российский оппозиционер, член совета «Левого фронта» Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

Вместе с тем в Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН проинформировали, что на данный момент никаких заявлений в столичную милицию о пропаже данного лица ни от кого не поступало.

Между тем, по словам российского политика И.Пономарева, «Леонид Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».

Ранее сообщалось, что помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Л.Развозжаева объявили в федеральный розыск.

Ему заочно предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков. Его соратника Константина Лебедева арестовали до 16 декабря.

Лидер «Левого фонта» Сергей Удальцов, обвиняемый по тому же делу, остается под подпиской о невыезде.

Поводом для предъявления обвинения стал фильм «Анатомия протеста-2», который вышел в эфире телекомпании НТВ. Его авторы обвинили российских оппозиционеров в подготовке терактов и государственной измене. В частности, из содержания фильма получалось, что экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и какие-то граждане Грузии выделили большую сумму денег на поддержку внесистемной оппозиции, а непосредственным исполнителем их планов выступил С.Удальцов.

21 октября Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

22 октября в СБУ заявили, что не получали со стороны правоохранительных органов России каких-либо просьб о помощи в задержании на территории Украины российского оппозиционера Л.Развозжаева.

22 октября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обнародовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность исчезновением 19 октября в Киеве Л.Развозжаева, и предупредило Украину об ответственности за грубое нарушение национального и международного законодательства.

23 октября Министерство иностранных дел Украины заявило, что изучает вопрос о возможности введения санкций против Украины со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в связи с нарушением прав российского оппозиционера Л.Развозжаева, который обращался к УВКБ с просьбой о предоставлении международной защиты.