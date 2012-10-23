Оппозиция подозревает, что в госказне кончились деньги

Объединенная оппозиция заявляет, что в государственном бюджете не хватает средств на два последних месяца года, и требует от премьер-министра Украины Николая Азарова отчета о реальном дефиците государственного бюджета.

Об этом заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске 23 октября председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

По его словам, до конца текущего года в госбюджете не хватает средств. «За два последних месяца бюджет пуст. 206 млн грн не хватает на заработные платы бюджетникам в Ивано-Франковской области. Такая же ситуация в целом по всей стране», - сообщил он, подчеркнув, что «сокращаются и не финансируются защищенные статьи бюджета».

А.Яценюк обратился к премьер-министру Украины с требованием доложить о состоянии экономики. «Потому что после выборов также есть жизнь», - добавил он.

Объединенная оппозиция «Батькивщина», подчеркнул А.Яценюк, требует от правительства доложить, сколько средств есть на едином казначейском счете, какой размер задолженности государственного бюджета перед местными бюджетами, сколько средств не хватает на выплату заработной платы для всех категорий бюджетников и на финансирование энергоносителей.

Он также отметил, что премьер-министр должен дать ответ, какие статьи бюджета не будут дофинансированы до конца текущего года, «чтобы мы получили реальную цифру – дефицит государственного бюджета Украины, который втрое увеличился за последний год. Сегодня он составляет 15 млрд грн по сравнению с 5 млрд грн в прошлом году», - подчеркнул А.Яценюк.