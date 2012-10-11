Дефицит госбюджета вырос до 14%

Дефицит Государственного бюджета Украины увеличен до 31,130 млрд грн или на 3,9 млрд грн, которые будут направлены для компенсации “Нафтогазу Украины” разницы в тарифах на импортируемый газ. Это предусмотрено Законом Украины №5308-VI (вступил в силу с 11 октября т.г.), которым внесены изменения в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.





Закон также предусматривает сокращение выпуска облигаций внутреннего государственного займа для выкупа допэмиссии акций «Нафтогаза» до 6 млрд грн с 9,9 млрд грн.

Другим законом, сумма перечисления Национальным банком Украины (НБУ) в госбюджет в 2012 году увеличена на 72 млн грн — до 11,541 млрд грн.

В общей сложности, в соответствии с поправками в госбюджет (7 законов), которые были проголосованы Верховной Радой 2 октября и вступил в силу с 11 октября т.г., доходы госказны увеличены на 1,4% - до 372,259 млрд грн, расходы — на 1,4%, до 404,298 млрд грн.

Справка УНИАН. Бюджет на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.