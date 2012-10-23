Тигипко предлагает спросить у народа, куда вести Украину: в ЕС или ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Если возникнет такая дискуссия - она должна быть общенародной. И если понадобится для этого референдум - и на это надо идти тоже», - сказал С.Тигипко.

При этом он отметил, что сейчас подготовка к референдуму по таким вопросам не ведется.

«Говорить о том, что идет какая-то подготовка, я не могу, потому что я не знаю ничего о такой подготовке», - сказал С.Тигипко, отвечая на вопрос УНИАН, ведется ли в Украине подготовка к проведению референдума о вступлении Украины в Таможенный союз.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что было бы хорошо, если бы после выборов был получен дополнительный стимул для углубления сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом.

«Дай бог, чтоб такие стимулы у нас появились, и мы нашли точки соприкосновения с Россией, поскольку не предполагается, что ее экономика будет падать так, как европейская», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 октября, в Москве после переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что после выборов в Верховную Раду курс на сближение Украины и РФ получит дополнительный импульс.

«В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины», - сказал В.Путин.

«Заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс», - подчеркнул Президент РФ.