Огрызко о газовом предложении России: заманушка о $160 - это сыр в мышеловке

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "Эра-FM".

"Это очередной шаг, благодаря которому в Москве собираются поставить крест на нашем европейском направлении развития. Речь идет о целенаправленной кампании, которая ведется уже не один год. Вспомните, что сначала костью в горле Москвы было НАТО. Помните, как говорили, что это угроза Москве, что натовские войска придут к границам "святой Руси". Когда эту тему, к сожалению, прекратили принятием закона о так называемой внеблоковости, то сразу ситуация изменилась. Теперь стала мешать евроинтеграция. Москве мешает само существование Украины как независимого государства, поэтому разрабатываются различные предложения, имеющие целью лишения Украина суверенитета", - сказал он.

По его словам, цена на газ для Украины даже после вступления в Таможенный союз будет расти. "Эта, с позволения сказать, заманушка о 160 долларов - это сыр в мышеловке. Потому что сначала будет 160 долларов, через полгода 180, а через год 240, и приедем мы снова к вещам, которые сейчас имеют Беларусь и Казахстан. Они уже начинают орать, что их ставят в стойло и они начинают забывать о независимости ", - отметил Огрызко.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу позволит снизить цену на российский газ до $ 160 за 1 тыс куб м.

Gazeta.ua