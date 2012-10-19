Немецкие врачи: В Украине невозможно обеспечить условия для лечения Тимошенко

Об этом сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

"Необходимая ситуация, очевидно, не может быть обеспечена при существующих условиях в Украине. Как и раньше, клиника Charite готова предложить подобную мультимодальную терапию. Несмотря ни на что, при любых обстоятельствах, для сохранения и улучшения функций необходимо продолжать терапевтические мероприятия, которые применялись до этого времени, чтобы помешать дальнейшей хронизации и ухудшению функций. Врачи Charite готовы и в дальнейшем принимать участие в лечении на протяжении длительного времени", - говорится в заключениях врачей от 15 октября.

При этом врачи считают, что постоянное назначение судебных слушаний, непрерывное видеонаблюдение, постоянное присутствие охраны даже при беседах с врачами, обнародование конфиденциальных медицинских документов, или распространение в СМИ видеозаписей обостряют заболевание и делают невозможным полное выздоровление. "К тому же, неконтролируемое видеонаблюдение с помощью видеокамер, которое осуществляются также и мужчинами, ограничивает готовность пациентки свободно перемещаться", - отмечают медики.

"В заключениях по результатам последнего обследования, проведенного профессором Лутцем Хармсом 17 сентября 2012 года, описывается хронизация процесса заболевания. С медицинской точки зрения, как и раньше, огромное психологическое давление и невозможность проведения конфиденциальных терапевтических бесед между пациенткой и врачами является большим препятствием на пути к выздоровлению", - отмечают врачи.

Во втором заключении от 19 октября врачи выразили свою позицию относительно обнародования видеозаписи с Ю.Тимошенко. "Врачи Charite решительно критикуют обнародование видеозаписей, в которых показывается госпожа Юлия Тимошенко в больнице, и на проведение которых она не предоставляла своего разрешения. Это еще одно серьезное нарушение принципа доверия, на который каждый пациент может рассчитывать без каких-либо ограничений. Это очередное неправомерное действие", - заявили врачи, которых цитирует сайт Ю.Тимошенко.