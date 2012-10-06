ОПОРА: в избиркомах сидят люди, которые уже никого не представляют

Об этом О.Айвазовская заявила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Эта избирательная кампания будет хорошим прецедентом для законотворцев и для общественности, которая, я надеюсь, будет принимать участие в разработке закона. Действующий закон - не слишком плохой, но и - не достаточно хороший, потому что при его реализации в избирательной кампании мы видим, сколько манипуляций происходит. И такие вещи, в том числе представительство в избирательных комиссиях кандидатов, которые снялись с выборов, должны быть устранены в последующих законах. Других вариантов воздействия на нынешнюю ситуацию, к сожалению, нет", - сказала О.Айвазовская.

При этом эксперт обратила внимание на отсутствие в избирательном законодательстве такого термина, как "технический кандидат". "Это общественный термин, который появился из-за того, что есть такое явление. Если бы такой термин был юридическим, тогда бы речь могла идти о какой-то ответственности за злоупотребление, манипулирование, регистрацию технических кандидатов, которые не принимают участия в кампании, фигурируют там или в качестве двойников основных кандидатов, которые претендуют на победу, или в качестве технических кандидатов для заполнения избирательных комиссий. Поскольку такого термина нет и не существует, никто не может повлиять на членов избирательных комиссий - они будут работать в избирательных комиссиях и после снятия кандидатов с регистрации", - объяснила она.

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По мнению О.Айвазовской, отмена регистрации кандидатов в депутаты нужно рассматривать в двух аспектах. "Первый — если кандидат был техническим и целью его участия было только обеспечение квоты в избирательных комиссиях. Когда функция выполнена, кандидат уже не нужен, он снимается с регистрации, чтобы не мешать основному кандидату. Второй аспект, который мы уже наблюдаем, — если кандидата побуждают к снятию с регистрации. Есть несколько фактов, которые свидетельствуют о том, что после заключения в СИЗО, объявления в розыск, кандидаты якобы писали личные заявления о готовности сняться с регистрации и уже сняты. То есть, речь идет о давлении на кандидатов с целью устранения их из избирательного процесса, и не только фактического через блокирование кампании, но и юридического — через отмену регистрации", - отметила председатель ОПОРЫ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 октября из избирательной кампании выбыло 158 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 155 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 2 тыс. 974 кандидата. Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты может обратиться в ЦИК с заявлением об отказе баллотироваться не позже 15 октября.

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В подавляющем большинстве от участия в выборах отказываются кандидаты, которые баллотировались в Верховную Раду путем самовыдвижения. Наиболее показательной является ситуация в одномандатном избирательном округе № 135 (Одесская область), в котором баллотируется выдвиженец Партии регионов, народный депутат Сергей Кивалов: в течение двух дней от дальнейшего участия в выборах отказались 8 из 14 зарегистрированных ранее кандидатов.

Сейчас наибольшее количество "отказников" фиксируется в округах Днепропетровской области, в которой отменена регистрация 53 кандидатов в депутаты из 158 кандидатов по всей стране.