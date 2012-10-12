КИУ: около двух третей кандидатов-мажоритарщиков - технические
11:21, 12 октября 2012Политика
2434
Около двух третей кандидатов в народные депутаты на выборах в мажоритарных округах регистрировались как технические.
Александр Черненко рассказал о схеме
Такой ход предпринимают настоящие кандидаты с целью иметь больше представителей в участковых комиссиях. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
По словам председателя правления КИУ, "около двух третей - если не больше - кандидатов регистрировались как технические. Потому что чем больше таких кандидатов имеет главный кандидат, чем больше технических, тем больше вероятность, что они попадут по жеребьевке в комиссии. Если ты имеешь двух технических кандидатов - вероятность меньше".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter