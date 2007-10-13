Тимошенко договорилась про визит в Португалию
09:03, 13 октября 2007Политика
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18-го уже можно будет?
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 18 октября планирует совершить визит в Португалию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, будущий визит Ю.ТИМОШЕНКО обсудила на встрече с Послом Португалии в Украине Жозе Мануэлем Пессанья ВИЕГАШЕМ.
От имени председательствующей в Европейском Союзе страны – Португалии посол поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с победой на парламентских выборах.
Ж.М.ВИЕГАШ подчеркнул, что проведение демократических выборов позволило Украине сделать важный шаг по приближению к Европе.
Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила посла за слова поддержки и солидарности.
Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы переговоров относительно нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС.
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