Тимошенко договорилась про визит в Португалию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО 18 октября планирует совершить визит в Португалию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, будущий визит Ю.ТИМОШЕНКО обсудила на встрече с Послом Португалии в Украине Жозе Мануэлем Пессанья ВИЕГАШЕМ.

От имени председательствующей в Европейском Союзе страны – Португалии посол поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с победой на парламентских выборах.

Ж.М.ВИЕГАШ подчеркнул, что проведение демократических выборов позволило Украине сделать важный шаг по приближению к Европе.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила посла за слова поддержки и солидарности.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы переговоров относительно нового углубленного соглашения между Украиной и ЕС.