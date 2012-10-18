Меркель встретилась с украинской оппозицией (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», об этом шла речь во время встречи Федерального канцлера, лидера Христианско-демократического союза ФРГ А.Меркель с лидерами Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсением Яценюком, Григорием Немырей и Борисом Тарасюком, а также представителем партии «УДАР» Ириной Геращенко.

Стороны подчеркнули, что необходимыми условиями для приближения Украины к Европейскому Союзу являются проведение парламентских выборов, которые отвечают стандартам ОБСЕ и Совета Европы, внедрение реальной, а не только на словах судебной реформы, которая бы базировалась на уважении к принципу верховенства права. Кроме того - безусловное освобождение политических узников, в частности, Ю.Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

На встрече речь шла также о ходе избирательной кампании и вопросах, которые вызывают обеспокоенность у международных наблюдателей.

В этой связи А.Яценюк заявил, что «эти выборы являются красной линией для Украины: или демократическая Украина становится частью ЕС, или украинский народ будет лишен сегодняшней властью европейского будущего и будет жить в диктатуре».

Кроме того, дочь Ю.Тимошенко Евгения передала Ангеле Меркель личное послание своей матери и поблагодарила ее за ту поддержку, которую оказывает правительство Германии и немецкие врачи. «Врачи клиники «Шарите» спасли жизнь моей мамы», - сказала Е.Тимошенко.

А.Меркель заявила, что она поддерживает Ю.Тимошенко и готова и в дальнейшем ей помогать.