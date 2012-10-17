Батькивщина: Германия заблокирует ассоциацию с Украиной, пока не выпустят Тимошенко

Об этом заявил глава комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер Крихбаум после встречи с дочерью Тимошенко Евгенией, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной будет заблокировано. Я, как председатель комитета Бундестага по европейской интеграции, буду это рекомендовать, пока дело Юлии Тимошенко не закрыто", - цитирует сообщение Украинская правда.

"Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам человека и демократии. К этому нельзя быть равнодушным", - подчеркнул Крихбаум.

Он также высказался одобрительно, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Евгенией Тимошенко выразила свою поддержку Тимошенко и демократической оппозиции Украины.