Бороться с офшорными схемами налоговая милиция будет вместе с итальянцами

Об этом говорилось во время встречи начальника налоговой милиции Украины Андрея Головача с руководителем 2-го департамента «Анализа и международного сотрудничества» главного управления Финансовой Гвардии Италии Микеле Карбоне.

«Ключевым вопросом стало обсуждение создания Форума органов финансовых расследований, идею которого мы озвучили в начале сентября во время Международной конференции в Одессе, - сказал первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач. - В рамках этой дискуссии стороны обсудили возможности подписания соглашения между Государственной налоговой службой Украины и Финансовой Гвардией Италии о сотрудничестве в борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями».

Во время работы делегации украинские и итальянские правоохранители планируют подробно ознакомиться со структурой, задачами и функциями служб двух стран. На основе аналитических материалов относительно объемов товарооборота между двумя странами будут рассмотрены возможности проведения совместных мероприятий по борьбе со схемами использования оффшорных компаний при экспортно-импортных операциях.

Справка. Существование Финансовой Гвардии Италии (ФГИ) берет свое начало с 1 октября 1774 года, когда королем Сардинии Виктором Амадеем III был создан Легион светлых войск, что стало первым примером функционирования на территории Италии специального органа, обязанностью которого было взыскание финансовых обязательств, охрана границы и военная оборона.

В составе Финансовой Гвардии работает около 60 тысяч полицейских (агенты, сержанты и офицеры). Ее сотрудники работают в составе Европола и OLAF (Европейского агентства по борьбе с мошенничеством). Всего штатная численность составляет около 100 тыс. сотрудников. Девизом службы с 1933 года является выражение на латыни «Necrecisarecedit», что в переводе означает: «Не сдаемся, даже если разбиты».

Напомним, 20-21 сентября в Одессе состоялся саммит налоговых милиций Европы и Азии. Во время саммита Украина выступила с рядом инициатив, направленных на усиление борьбы с международным экономической преступностью. Среди этих инициатив - создание единой базы данных экономических преступников и внедрение Форума органов финансовых расследований, который должен стать своеобразным финансовым Интерполом.