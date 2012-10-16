Батькивщина ответила УДАРу: проблемы не с арифметикой, а с этикой, и не у нас

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции в ответ на заявление партии УДАР от 15 октября.

«Если партнеры по переговорам «исчезают с радаров» в самый ответственный момент, если партнеры по переговорам не выходят на связь, когда до полного согласия остается не так много несогласованных деталей, когда партнеры по переговорам в конце концов принимают единоличные решения и другой стороне доводят их не тет-а-тет, а, пряча глаза, через Интернет - то, очевидно, есть проблема. Но не с арифметикой, а с этикой, и не у «Батькивщины», а у кого-то другого», - заявили в "Батькивщине".

«Если бы не эта проблема, безусловно, количество согласованных кандидатов была бы большей, а дальнейшее сотрудничество в кампании на округах - глубже», - подчеркнули в Объединенной оппозиции.

Впрочем, и достигнутый результат в «Батькивщине» считают положительным, а опыт переговоров - полезным, «таким, что позволит лучше понимать гипотетических партнеров по демократической коалиции».

«Батькивщина» предлагает УДАРу прекратить на этом полемику по количеству согласованных кандидатов, вместо этого сосредоточиться на вопросе их качества.

"А именно - на политических обязательствах согласованных кандидатов относительно голосования за закон об импичменте и начале процедуры импичмента Януковича, относительно законов об отзыве народных депутатов и уголовной ответственности за нарушение принципа индивидуального голосования и т.д.", - добавляют в заявлении.