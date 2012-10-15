У Кличко заявляют, что арифметика «Батькивщины» сыграет на руку власти

«В двух третях округов, которые определили "УДАР" и «Батькивщина», наши коллеги по оппозиции своих кандидатов не сняли. Мы же свои обязательства выполнили - там, где кандидаты от «Батькивщины» имеют больше шансов победить, мы своих выдвиженцев с гонки сняли. «Батькивщина» же сняла лишь 8 кандидатов из 22 округов, которые были определены по результатам совместного социологического исследования и оценки перспектив кандидатов», - говорится в заявлении партии, которое размещено на официальном сайте.

«Не важно, сколько всего кандидатов сняла «Батькивщина». Дело не в количестве округов, а в шансах кандидатов на победу. Уверены, что таким действиям «Батькивщины» надлежащую оценку дадут избиратели», - отмечают в заявлении партии.

В «УДАРе» отмечают, что в результате принятия Батькивщиной такого решения не были соблюдены базовые принципы определения единого демократического кандидата на округе. А именно: не допустить победы выдвиженцев от власти и увеличению вероятности победы кандидата от демократических сил.

В партии привели пример, что по данным совместного социологического исследования в 211 округе в Киеве уровень поддержки кандидата от «УДАРа» Николая Бабенко на 12% выше рейтинга кандидата от «Батькивщины» Сергея Терехина. При этом кандидат от власти занимает второе место в округе - с разницей в несколько процентов.

"Учитывая административный и финансовый ресурс власти, «Батькивщина» не устранила угрозу победы провластного выдвиженца. К сожалению, в "Батькивщине» взяли верх амбиции и узкопартийные соображения, а не стремление общей победы демократических сил", - добавили в УДАРе.

В партии также считают, что такими действиями «Батькивщина» взяла на себя ответственность за повышение шансов на победу кандидатов от власти в немалом количестве мажоритарных округов.