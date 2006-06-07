Возглавить Запорожский облсовет хотят Партия регионов и Блок Витренко

На пост председателя Запорожского облсовета претендуют два человека: представитель Партии регионов Александр НЕФЕДОВ и представитель Блока Натальи Витренко Владимир ЧЕРНИЛЮХ.

36-летний В.ЧЕРНЕЛЮХ работает в Минпромполитики. 47-летний А.НЕФЕДОВ - в зарегистрированном в Веселовском районе области ООО «БИАНТ».

Избирать главу областного совета впервые будут по новым бюллетеням, решение о печати которых было принято сегодня на сессии – после того, как депутаты после трехчасового обсуждения определились с цветом и размером: избрали формат А-5, а из трех предложенных цветов выбрали светло-зеленый.

Как сообщили УНИАН в аппарате Запорожского облсовета, заранее бюллетени не печатали, «что бы не допустить возможности фальсификаций».