Социологи: избиратели "Батькивщины" живут, преимущественно, в селах

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил заместитель директора компании TNS Ukraine Николай Чурилов, выступая на заседании круглого стола «Социология на парламентских выборах».

По его мнению, явка на выборах будет от 50% до 60%, при этом в сельской местности явка может составить более 80%, а в городах не превысит и 50%.

«Это может привести к изменению диспозиции политических сил», - сказал эксперт.

Н.Чурилов привел пример «Батьківщини», избиратель которой, преимущественно, проживает в сельской местности: «Поэтому «Батьківщина» может получить больше, чем мы ей сегодня даем», - сказал он.

В свою очередь, президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько заметил, что в сельской местности лишь 27% готовы голосовать за те силы, которые сегодня представляют провластную коалицию, то есть Партию регионов и КПУ. В то же время, за оппозицию готовы проголосовать 41%.

Потому он согласился с тем, что «определенную прибавку» оппозиция может получить.

При этом большинство социологов прогнозируют борьбу за голоса между «Батьківщиною» и «УДАРом» в последние дни перед голосованием за второе место.

Как считает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, второе место, вероятно, займет «Батьківщина», поскольку в структуре избирателей «УДАРа» значительная часть молодежи, которая часто в больших городах проживает не по месту регистрации, а на этих выборах изменить место голосования можно будет лишь в пределах одного округа.

Также она считает, что неплохие шансы есть и у ВО «Свобода», поскольку можно допустить, что эта политическая сила имеет некоторую долю скрытых сторонников в восточных и южных областях Украины.

Президент социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько заметил, что сегодня очень быстрым темпом идет мобилизация электората, и 70% уже определились со своим выбором.

Он не прогнозирует больших сюрпризов в ходе голосования по спискам, разве что, по его мнению, интрига сохраняется в том, кто займет второе место – «Батьківщина» или «УДАР», а также удастся ли «Свободе» преодолеть проходной барьер.

Е.Копатько прогнозирует основные сюрпризы в мажоритарных округах, где «на большой площади еще не определились лидеры».