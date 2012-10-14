Коммунисты провели «трибунал» над Шухевичем и Бандерой

Как передает корреспондент УНИАН, представители КПУ провели митинг возле памятника Ленину в районе Бессарабской площади в центре Киева, в котором участвовали около 100 человек пенсионного возраста.

В частности, по итогам митинга они приняли резолюцию с обращением к президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову, председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам с требованием «остановить распространие в Украине фашизма».

По мнению участником митинга, националистические партии являются фашистсткими и распространяют фашистскую идеологию в Украине, рассказывают молодежи неправду о Великой Отечественной войне и восхваляют пособников фашизма - ОУН-УПА.

После митинга был проведен импровизированный трибунал над Р.Шухевичем и С.Бандерой. В частности, участники этого действия «приговорили Р.Шухевича и С.Бандеру к повешению как пособников фашизма».

На митинге коммунистов выступали лидеры ряда ветеранских и воинских организаций, но не было лидеров КПУ.