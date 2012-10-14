Свобода начала вече в честь 70-летия создания УПА

Как передает корреспондент УНИАН, по данным организаторов, в акции принимают участие около 3 тыс. человек, которые держат в руках государственные флаги, флаги ВО «Свобода» и красно-черные флаги УПА.

В то же время, как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, по данным милиции, в вече, организованном партией «Свобода», принимают участие от 1500 до 2000 человек.

Как сообщалось, ожидается, что после завершения вече начнется Марш борьбы, который пройдет по центральным улицам Киева.

Участники марша выйдут с лозунгами в защиту национальных, социальных, исторических и гражданских прав украинцев.

Требования участников марша: вернуть звания Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября - День создания УПА - государственным праздником.