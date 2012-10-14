Свобода: ГАИ сопровождает на Киев автобусы «братков», а свободовцев - блокирует

Подобную колонну видели полтавские свободовцы, которые в знак протеста против препятствования проезда полтавской делегации на съезд ВО "Свобода" и Марш борьбы заблокировали трассу Харьков-Киев вблизи Полтавы, сообщает пресс-служба Свободы.

Еще накануне появилась информация о том, что перевозчики отказываются предоставлять автобусы для поездки 14 октября в Киев на Марш Борьбы, посвященный 70-летию Украинской повстанческой армии, объясняя это давлением со стороны правоохранительных органов.

По словам владельцев автобусов, накануне им угрожали, что заберут у них лицензии, если они предоставят Свободе автобусы для поездки в Киев, хотя договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками, уверяет ВО, были заключены заранее.

В сообщении также отмечается, что полтавские свободовцы все же выехали на Киев семью микроавтобусами, которые, однако, в Супруновке (пригород Полтавы) в 1 час 30 минут остановили сотрудники ГАИ и под разными предлогами запретили осуществлять рейс на Киев: фара поцарапана, недостаточно документов для перевозки пассажиров и т.д.

В ответ полтавские свободовцы вышли из автобусов и организованной колонной, выкрикивая лозунги и речевки, двинулись по трассе Полтава-Киев. Машины ГАИ, как только они приближаются, уезжают дальше.