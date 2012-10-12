Богатырева за бюджетные деньги слетала в США с двумя охранниками и целой свитой

Об этом пишет пишет "Украинская правда".

Богатырева осуществила визит в США для встреч с должностными лицами - министром здравоохранения США Кэтлин Сибелиус, директором департамента по вопросам безопасности лекарственных средств Томасом Кристл, сенатором Ричардом Лугаром и заместителем помощника Государственного секретаря США Дэном Расселом. Кроме Богатыревой и специалистов по здравоохранению, на неделю в Вашингтон полетели также два телохранителя, видеооператор, подруга Людмила Харив, которая отвечает за пиар Богатыревой, а также заведующий сектором секретариата Кабмина Александр Демедюк, который работал с вице-премьером в СНБОУ.

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Кабинет министров и Министерство здравоохранения отказались предоставить информацию о расходах на визит делегации: на письмо журналиста правительственный секретариат ответил, что запрос направлен в Минздрав, а министерство отослало письмо с вопросами о составе делегации и смете поездки назад в Кабмин.

"Минимум 5 человек, чье пребывание в группе поддержки Богатыревой вызывает вопросы. Это 110 тысяч гривен - только на авиаперелете. Кроме того, все они провели шесть ночей в Вашингтоне, Это сопоставимо со стоимостью билета. Иными словами, эта группа поддержки Богатыревой в одной короткой командировке стоила бюджету минимум 200 тысяч гривен. И это - без суточных", - пишет автор статьи. Причем Богатырева летела в США бизнес-классом, билеты на который втрое дороже эконом-класса.

Кроме того, пребывание Богатыревой в США предусматривало "частную программу", занявшую всю субботу, 22 сентября. Ради нее глава Минздрава на сутки отложила возвращение в Украину делегации из 10 человек. На вопрос вице-премьеру о двух охранниках в Америке, частной программе и перелете бизнес-классом редакция никакого ответа не получила.