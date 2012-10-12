Под офис оппозиционного кандидата привезли воз дерьма

Оппозиционер подозревает в организации таких действий провластных конкурентов.

Об этом Павел Жебривский рассказал в эфире «5 канала».

«Под мой окружной офис одиннадцать молодых в масках привезли воз дерьма и выбросили. Я думаю, что все это придумали штабы вместе с кандидатами провластными и некоторыми тушками, все, что они могли выбросить своего, все они выбросили под штаб. Даже пригласили на это всего две видеокамеры, два телевизионных канала, для того, чтобы показать вот эти вещи», - рассказал Жебривский.