Под офис оппозиционного кандидата привезли воз дерьма
08:26, 12 октября 2012Политика
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В окружной офис кандидата в народные депутаты Павла Жебривского неизвестные молодые люди в масках выбросили воз дерьма, и пригласили журналистов снять этот момент.
Павел Жебривский
Оппозиционер подозревает в организации таких действий провластных конкурентов.
Об этом Павел Жебривский рассказал в эфире «5 канала».
«Под мой окружной офис одиннадцать молодых в масках привезли воз дерьма и выбросили. Я думаю, что все это придумали штабы вместе с кандидатами провластными и некоторыми тушками, все, что они могли выбросить своего, все они выбросили под штаб. Даже пригласили на это всего две видеокамеры, два телевизионных канала, для того, чтобы показать вот эти вещи», - рассказал Жебривский.
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