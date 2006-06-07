Срыв учений «Си Бриз-2006» ударит по деловой репутации Украины. Такой вывод экспертов Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) передал УНИАН директор центра Валентин БАДРАК.

В частности эксперты убеждены, что на сегодняшний день принятие Верховной Радой решения по проведению на территории Украины международных украинско-американских учений Sea Breeze-2006 находится под угрозой срыва.

Комментируя сложившуюся вокруг учений ситуацию, представители аналитического центра подчеркивают, что отказ парламента утвердить проведение данных учений заметно ударит по деловой репутации Украины.

В ЦИАКР отмечают, что государства, которые приняли решение участвовать в учениях, затратили на подготовку определенные усилия и ресурсы, поэтому отказ Украины будет означать, в том числе, и экономические убытки. Страна, которая не способна обеспечить проведение ранее запланированного международного мероприятия, вряд ли будет рассматриваться как надежный партнер, подчеркивают в Центре исследований армии, конверсии и разоружения.

Аналитики заметили, что срыв учений может заметно подорвать переговорный процесс и достигнутые политические успехи евроатлантической интеграции. Эксперты ЦИАКР также отмечают, что кроме Sea Breeze-2006, под угрозой срыва находятся и другие, намеченные на июнь, украинско-британские и украинско-американские маневры.

Как сообщал УНИАН совместные украинско-американские учения Военно-морских сил «Си Бриз» Украина проводит ежегодно, начиная с 1997 г.