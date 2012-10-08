Социолог: Есть опасность срыва выборов в Киеве

Существует опасность срыва выборов в Киеве. Об этом в прямом эфире 5 канала сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

"Есть опасность срыва выборов в Киеве. У меня есть точная информация, когда бюджетников записывали членами избирательных комиссий, при том от каких партий - им не сказали. Сказали, что сообщат позже. Я узнала, специально перепутали телефоны всех этих людей, и когда звонят, например, Петрову, спрашивают: «Иванов здесь живет?» - «Не здесь» - «Ага». То есть они просто не явятся на свои избирательные участки, потому что они не будут знать, а их где-то записали. То есть идет такое шулерство и мухлёж », - отметила И.Бекешкина.