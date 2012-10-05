В центре Запорожья маршрутка с пассажирами влетела в ограждение

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Запорожья – на бульваре Шевченко.

«По предварительным данным, 37-летний водитель маршрутного такси превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В Результате ДТП два пассажира – 72-летняя женщина и 21-летний мужчина, находившиеся в «маршрутке» в момент аварии, были госпитализированы с травмами головы в 5-ю горбольницу Запорожья», - сообщили в ОСО.

Еще несколько пассажиров, получившие в результате столкновения ушибы и ссадины, от госпитализации отказались.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.