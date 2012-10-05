В Госдепе назвали главные условия для сохранения отношений Украины и США

Об этом он сказал 4 октября в Вашингтоне (США), сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

"Мы, как и раньше, обеспокоены тем, что бывший премьер-министр Юлия Тимошенко остается в тюрьме. Она должна быть освобождена. Это те вещи, которые не приводят к благоприятной и позитивной атмосфере в проведении выборов. Этот вопрос отвечает как интересам США, так и европейским интересам", - цитирует М.Хаммера сайт Ю.Тимошенко.

Помощник госсекретаря США также добавил, что Государственный департамент США поддерживает постоянный диалог с Конгрессом относительно развития двусторонних межгосударственных отношений в интересах как США, так и Украины. "Мы очень сосредоточены на том, чтобы поощрять власть Украины к проведению прозрачных, свободных и справедливых выборов 28 октября. И мы неоднократно призывали к освобождению бывшего премьер-министра Тимошенко и прекращению выборочных преследований в Украине", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности реализации рекомендаций Сената относительно введения санкций против чиновников Украины, причастных к выборочному преследованию лидеров оппозиции.

"Этот вопрос остается в центре нашего внимания и работы с членами Конгресса. Мы будем осуществлять мониторинг избирательного процесса и выборов. И опять же, Соединенные Штаты согласованно с европейскими партнерами будут пробовать сделать все возможное, чтобы убедить власти Украины в необходимости проведения свободных и прозрачных выборов", - подчеркнул М.Хаммер.

Как сообщалось, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.

После этого в МИД Украины заявили, что не считают целесообразным комментировать резолюцию, принятую Сенатом США, потому что она имеет декларативный характер.