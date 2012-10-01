В Госдепе США считают, что диалог с украинской властью эффективнее изоляции

Такой вывод делает ЛІГАБізнесІнформ из ответов, полученных изданием от Государственного департамента США.

«Если имеется ввиду запрет на выдачу виз некоторым украинским официальным лицам как форма давления, то это решение на данный момент не рассматривается», - отметили в Госдепе.

На вопрос, рассматривают ли власти США расследование в отношении отмывания денег фигурами, связанными с Президентом Украины Виктором Януковичем, в качестве меры давления по освобождению экс-премьера-министра Юлии Тимошенко, в Госдепартаменте подчеркнули, что избирательное правосудие мешает развитию отношений между Украиной и США. «В отношении положения госпожи Тимошенко и господина Луценко мы предпочитаем прямой диалог с украинской властью», - сказано в ответе.

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На вопрос как резолюция Сената отразится на отношениях США и Украины, в Госдепе отметили, что США продолжают призывать украинские власти к окончанию избирательного правосудия, освобождению Ю.Тимошенко и других чиновников бывшего правительства, а также допустить их к полноправному участию в политическом процессе. «На данный момент мы продолжаем считать, что переговорный процесс с властями Украины будет более продуктивным, чем изоляция отдельных индивидуумов», - подчеркнули в Госдепартаменте.

За комментарием относительно того, могла ли резолюция быть принята Сенатом с нарушением процедуры, в Госдепе посоветовали обратиться в Сенат. «Однако иллюстрацией нормального характера процедуры может служить то, что десятки других решений и резолюций были приняты с голоса либо анонимным голосованием в ходе той же сессии», - добавили в ведомстве.

Отвечая на вопрос, какие способы воздействия на Президента В.Януковича в вопросе возвращения к демократии есть у США, в Госдепе отметили, что на высочайшем уровне призывают украинские официальные лица придерживаться политики, которая обеспечит развитие Украины как демократического и процветающего государства.

«Мы ожидаем, что Украина будет придерживаться обязательств о проведении 28 октября свободных и честных парламентских выборов. Эти обязательства брали на себя многие украинские официальные лица, включая Президента Януковича. Мы продолжим подчеркивать это перед Президентом Януковичем и другими официальными лицами. Мы, публично и приватно, подчеркиваем перед властями Украины: отступление от демократии и избирательное правосудие мешают развитию желаемых нами отношений с Украиной», - отметили в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.