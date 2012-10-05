Кандидата избили, перепутав с депутатом Москалем

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил журналистам на пресс-конференции в Хмельницком народный депутат Геннадий Москаль, "неизвестные лица облили какой-то жидкостью лицо А.Ксенжука, перепутав его со мной".

“Я давал в Каменец-Подольском пресс-конференцию для СМИ, после которой остался для дополнительного общения с журналистами. В это время руководитель областного штаба ВО ”Батькивщина” А.Ксенжук, который внешне похож на меня, выходил из помещения и столкнулся на выходе с пятью молодчиками. “Вы Геннадий Геннадиевич Москаль?”, — спросили они. Увидев, что молодчики настроены агрессивно и желая уберечь меня от провокаций, А.Ксенжук ответил: “Да”. После чего нападающие брызнули ему в лицо из больших шприцев какую-то неизвестную жидкость, несколько раз ударили и скрылись”, - рассказал Г.Москаль.

По его словам, А.Ксенжук написал соответствующее заявление в городской отдел милиции, сейчас он находится в больнице на обследовании.

Народный депутат также добавил, что "свидетели сфотографировали нескольких нападавших, которые стояли перед помещением, на камеру мобильного телефона, и мы уже предоставили эти фото милиции".

Как отметила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областного управления УМВД в области Инна Проник, заявление принято к рассмотрению и выяснены личности двух мужчин. “Это местные жители. В настоящее время проводятся следственные действия”, - добавила она.