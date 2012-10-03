Тимошенко не будет просить о помиловании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, отвечая на вопрос, рассматривает ли защита возможность подачи прошения о помиловании.

«Нет. Потому что просить о помиловании может лишь тот человек, который совершал преступление. Юлия Тимошенко не совершала никаких преступлений», - подчеркнул С.Власенко.

По его словам, Президенту Украины Виктору Януковичу с формальной точки зрения не нужно заявление самой подсудимой о помиловании, ему достаточно внести изменения в указ об утверждении процедуры помилования.

«С формально-юридической точки зрения Януковичу не нужно заявление Тимошенко о помиловании. Ему нужно первым указом возобновить редакцию указа об утверждении процедуры помилования до октября 2010 года, а вторым указом вынести свое решение. То есть, ему нужно на это две секунды», - сказал С.Власенко.

По его мнению, указ об утверждении процедуры помилования был изменен в октябре 2010 года специально для того, чтобы не допустить помилования Ю.Тимошенко.

«Чтобы этого не допустить, в октябре 2010 года Янукович изменил процедуру помилования», - сказал С.Власенко.