Нардепы рвутся разобраться с «клеветой» завтра

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предлагает завтра первым вопросом рассмотреть проект постановления об отмене решения парламента о принятии в первом чтении законопроекта относительно криминализации клеветы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня во время Согласительного совета, отвечая на вопрос председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Юрия Стеця, будет ли этот законопроект рассматриваться завтра как первоочередной.

Перед этим Ю.Стець напомнил, что в пятницу, 28 сентября, состоялось заседание профильного комитета, участники которого рекомендовали ВР рассмотреть проект постановления об отмене законопроекта о клевете.

Он спросил у председателя ВР, означает ли это, что завтра данный проект постановления будет рассмотрен первым вопросам.

«Я предлагаю поставить, рассмотреть и принять решение без обсуждения», - сказал В.Литвин.

Предложение В.Литвина поддержал представитель Президента в Верховной Раде, депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко.

«Я попросил бы включить этот проект постановления на вторник, поскольку принятие закона о клевете является недопустимым», - сказал Ю.Мирошниченко.

Он добавил, что подобные законопроекты обязательно должны проходить экспертизу в международных структурах, в частности, в Венецианской комиссии.

«Я уверен, что субъекты избирательного процесса, в том числе партии, которые представлены в парламенте, заинтересованы в проведении честных выборов, и отмена голосования по законопроекту о клевете подтвердит нашу преданность этой цели», - отметил Ю.Мирошниченко.

Присутствующий на Согласительном совете вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко также высказался за то, чтобы отмена результатов голосования за этот законопроект состоялась завтра.

«Его нужно ставить завтра… Но если будет принято другое решение, чтобы он не рассматривался в ближайшее время и за это время провести экспертизу в Венецианской комиссии, то это тоже разумное решение», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Однако, как заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, В.Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определяться с его судьбой.

С.Сас заметил, что если следовать регламенту, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении.

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходит акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.