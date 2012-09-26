Модифицированная кукуруза, вызывающая рак, всполошила Минагропрод Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду, 26 сентября, журналистам в Кабинете министров министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

"Мы сейчас проводим массовую проверку семян, которые импортируются, семян, которые есть, и зерновых, которые производятся... Нам необходим квартал, чтобы провести тотальный анализ и принять решение", - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что министерство намерено привлечь к решению этого вопроса специалистов международного уровня для проведения консультаций.

Как сообщалось, в журнале "Токсикология пищевых продуктов и химических веществ" была опубликована научная статья группы ученых из Италии и Франции о результатах долгосрочного токсикологического исследования гербицида "Раундаф" и генетически модифицированной кукурузы, устойчивой к применению этого вещества, в которой говорится о негативном влиянии этого продукта на здоровье лабораторных крыс.

*** 21 сентября «Украинская правда» написала, что команда французских ученых провела самое длительное до сих пор исследование влияния генетически-модифицированной кукурузы. Выяснилось, что она привела к появлению опухолей и многочисленных повреждений органов у крыс.

Ученые утверждают, что эти результаты должны поставить под сомнение безопасность генетически модифицированных продуктов, пишет The Daily Mail. А правительство Франции уже заявило, что ведомства, которые занимаются здравоохранением, должны изучить эти результаты исследования.

Официальный представитель Еврокомиссии Фредерик Венсан заявил, что проверкой также займется Европейское агентство по продовольственной безопасности. Ф.Венсан отметил, что безопасность любого ГМО-продукта перед продажей на рынке ЕС обязательно изучается на протяжении трех месяцев.

Исследование было проведено в Университете Кан (Франция) и было рецензировано независимыми научными работниками, которые должны были гарантировать, что оно проведено правильно и результаты его реальны.

Во время экспериментов, проведенных до этого, крыс кормили ГМО-кукурузой 90 дней. Французы же посадили грызунов на двухгодичную ГМО-диету (таким является средний возраст жизни крыс).

Ученые разделили подопытных грызунов на три группы. Зверей из первой группы кормили лишь ГМО-кукурузой, из второй – модифицированной кукурузой, которую обработали наиболее распространенным в мире гербицидом Roundup, третьих кормили обычной кукурузой.

В результате, у 50-80% крыс-самок, питавшихся ГМО-кукурузой, возникли большие опухоли, которые появлялись на 24-м месяце жизни, при чем у одного зверька могло быть до трех опухолей.

У тех зверей, которым не давали ГМО-кукурузу, опухоли появились в 30% случаев.

Среди крыс-самок, которые ели ГМО, преждевременно умерло до 70% животных, тогда как в контрольной группе – до 20%.

Опухоли как у самцов, так и у самок, которым давали генетически-модифицированную кукурузу, были в 2-3 раза больше, чем у тех, которые ели обычную.

Исследование было проведено молекулярным биологом профессором Жиль-Эриком Сералини. Оно было опубликовано в журнале Food and Chemical Toxicology.

"Это наиболее детальное исследование (влияния ГМО). Потому некоторые люди ответственны за то, что позволяли использовать ГМО лишь после трех месяцев наблюдений", - цитирует научного работника Reuters.

Мишель Антонио, молекулярный биолог в Королевском Колледже Лондона и эксперт по вопросам ГМО, сказал: "Исследование показывает, что невероятное количество опухолей появляются раньше и активнее развиваются – особенно у представительниц женского пола. Я шокирован такими негативными последствиями для здоровья".

Он объясняет, что опыты безопасности продуктов на здоровье человека ставят как правило на грызунах, поэтому можно делать вывод, что такая кукуруза вредит и человеку.

25 сентября Комсомольская правда в Украине» опубликовала комментарий первого вице-президента Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко по этому поводу.

По словам эколога, «в соответствии с законом о контроле содержания ГМО в продуктах, вступившим в силу в декабре 2009 года, проверяться на ГМО в Украине должны все продукты. Позже Минздрав утвердил перечень растений и продуктов из них, которые необходимо контролировать на содержание ГМО - соя, кукуруза, картофель, помидоры, кабачки, дыня, папайя, цикорий, рапс, лен, хлопок, пшеница, рис, а также все продукты детского и диетического питания. Однако в этом перечне не было совершенно никакого смысла - ведь он совершенно ничего не меняет! Эксперты ожидали от Минздрава совсем другой документ - со списком товаров, где ГМО не может быть априори. Это нужно для того, чтобы производители, наконец, перестали смешить людей и писать на упаковках воды, соли, соды "Без ГМО", ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что в этих продуктах трансгенов не может быть в принципе!».

По словам Т.Тимочко, в последнее время если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Продукция проверяется на ГМО крайне редко, и при этом Госпотребстандарт не имеет права обнародовать полученную информацию.

Действительно, исследования, проведенные Госпотребстандартом ранее, обнаружили ГМО в хлебобулочных, кондитерских, мясных, колбасных изделиях, в мясных полуфабрикатах и молочной продукции. Не стали исключением и товары с маркировкой "без ГМО": ею был помечен каждый десятый продукт с трансгенами. Однако конкретных производителей ведомство так и не назвало.