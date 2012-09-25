Опозиция требует продлить мораторий на продажу земли

Об этом сегодня во Львове заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту змін”.

А.Яценюк подчеркнул, что с принятием закона о Государственном земельном банке и закона, который позволяет иностранцам становиться владельцами украинской земли, «Янукович и Партия регионов открыли новый вид украинского земельного бизнеса, который будет принадлежать только ПР».

По его словам, власть планирует снять мораторий на продажу земли, скупить ее за бесценок, чтобы через некоторое время перепродать землю иностранцам.

А.Яценюк подчеркнул, что мораторий на продажу земель должен быть до того времени, пока не будет введена государственная гарантированная минимальная цена на землю на уровне стран-членов ЕС. «Если в Украине сегодня цена гектара земли 3 тыс. грн, то в соседней Польше речь идет о 5 тыс. евро», - сказал он.

Председатель Совета Объединенной оппозиции также подчеркнул, что «Батькивщина» разработала комплексную программу развития села, которая, в частности, предусматривает широкую систему кредитования для молодых людей, которые готовы создавать фермерские хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.

6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% ставки Национального банка.

Центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам предоставляются полномочия по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, соответственно, таких полномочий лишаются местные государственные администрации, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и Совет министров Автономной Республики Крым.