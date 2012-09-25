ВКУ призвал мир надавить на украинскую власть
Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий призвал международное содружество потребовать от властей Украины отклонить законопроект о криминализации клеветы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ, ссылаясь на соответствующее письмо Е.Чолия.
Во Всемирном конгрессе украинцев констатируют, что законопроект о введении уголовной ответственности за клевету является серьезной угрозой для демократии.
Также, как отмечается в письме, принятие такого законопроекта станет шагом назад в вопросе свободы слова в Украине и позволит властным структурам лишить оппозицию и средства массовой информации права на свободное высказывание своих мнений.
ВКУ отметил, что такое законодательство противоречит подписанным Украиной международным конвенциям и, в частности, Европейской конвенции по правам человека и Международному пакту о гражданских и политических правах.
Копию этого письма ВКУ направил Президенту Украины Виктору Януковичу и председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, которых призвал не допустить принятия законопроекта об уголовной ответственности за клевету.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.
Этот проект закона уже вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента.