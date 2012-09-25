Гендиректора Киевского зоопарка Толстоухова уволили

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель пресс-служба КП «Киевский зоопарк» Анжелика Комарова.

Однако она не уточнила, с какого числа А.Толстоухов уволен и было ли это по собственному желанию или это решение городской власти.

Также руководитель пресс-службы сообщила, что вместе с А.Толстоуховым уволились и несколько членов его команды.

«Это очень свежая информация (об увольнении А.Толстоухова), возможно, даже вчерашняя. Я только вышла из отпуска, поэтому полностью информацию не могу предоставить. Но знаю, что несколько человек из его команды также уволились», - сказала А.Комарова.

Объясняя возможные причины увольнения руководителя зоопарка, она сказала: «Усталость или какая-то ли другая причина – не знаю эту «кухню».

УНИАН обратился за комментарием в КГГА по поводу увольнения А.Толстоухова.