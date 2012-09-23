Одесский порт предлагает пустить метро от морвокзала до Приморского бульвара

Одесский морской торговый порт заинтересован в том, чтобы соединить морской вокзал с историческим центром города монорельсовой дорогой или наземным метро, сообщил на пресс-конференции по итогам работы Третьей международной конференции «Black Sea Cruise-2012» начальник порта Юрий Васьков.

«С учетом того, что пока не отлажена коммуникация морвокзала с Приморским бульваром и другими улицами исторического центра города, и это доставляет существенные неудобства туристам, прибывающим в город на круизных судах, - отметил Ю.Васьков, - мы рассматриваем возможность соединить морвокзал с Приморским бульваром наземным метро или монорельсовой дорогой. Сейчас ведем переговоры об этом с мэрией».

Ю.Васьков не уточнил, за счет государственных средств или с помощью инвесторов планируется реализовывать проект. Однако констатировал, что «в поддержку такого проекта уже высказался и министр инфраструктуры Борис Колесников».

В последнее время доставка туристов от причалов порта в центральную часть Одессы осуществляется автобусами и шатл-басами, но это не решает проблемы удобного транспортного сообщения.

Между тем, «создание удобного транспорта очень важно для организации посещения морскими туристами, среди которых много пожилых людей, культурных и исторических достопримечательностей Одессы», - сказал Ю.Васьков.

По его словам, количество заходов круизных судов в Одесский порт ежегодно увеличивается на 5-10 процентов. В частности, в текущем году должно достигнуть 77 судозаходов, что будет самым высоким показателем за годы Независимости Украины.