Лидер запорожского «УДАРа» объявлен в розыск

Руководитель областного штаба партии «УДАР» Вадим Кривохатько объявлен в розыск, в связи с неявками в органы прокуратуры и налоговой милиции, расследующие уголовные дела возбужденные против него.

Как сообщили, отвечая на запрос УНИАН, в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «следственным отделом прокуратуры области расследуется уголовное дело в отношении Кривохатько В.В. по факту нарушения правил безопасности на предприятии «Кривохатько В.В.» при выполнении работ повышенной опасности, повлекшее травмирование работника хозяйства и получения последним тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.272 УК Украины)».

По данным прокуратуры, законность возбуждения данного уголовного дела на сегодняшний день подтверждена Орджоникидзевским районным судом Запорожья, постановлением которого жалоба адвоката В. Кривохатько на возбуждение уголовного дела оставлена без удовлетворения, а само постановление о возбуждении дела - без изменений.

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«С целью тщательного выяснения всех обстоятельств Кривохатько В.В. неоднократно вызывался в прокуратуру для дачи пояснений и проведения следственных действий. Однако ни разу не явился, вводя следствие в заблуждение относительно причин неявки и своего фактического местонахождения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В прокуратуре так же отметили, что еще с 12 апреля 2012 года в производстве следственного управления налоговой милиции Запорожской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении В.Кривохатько по факту уклонения фермерским хозяйством «Кривохатько В.В.» от уплаты налогов в размере 2 млн. 247 тыс. грн и подделки документов налоговой отчетности (ст.ст.212 ч.3, 366 ч.2 Уголовного кодекса Украины).

По делу сейчас проводятся следственные действия, однако В. Кривохатько и по этому делу длительное время игнорирует вызовы следователя.

«Именно длительное нежелание В.Кривохатько являться к следователю стало основанием для объявления его в розыск», - заверили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко обратился к Генпрокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой вмешаться в ситуацию относительно давления на руководителя Запорожской областной организации «УДАРа», кандидата в народные депутаты В.Кривохатько.

По словам В.Кличко, представители власти продолжительное время вели переговоры с В.Кривохатько, поддержка которого на 82 избирательном округе превышает 40%, чтобы он снял свою кандидатуру. В.Кривохатько отказался, поэтому на него продолжается жесткое давление, возбуждено четыре уголовных дела по надуманным поводам, постоянно проводятся обыски в офисе, идет запугивание сотрудников. «Последнее, что сделали власти – объявили нашего кандидата в розыск. И все для того, чтобы не допустить его к участию в выборах», – считает В.Кличко.