Кличко добивается встречи с Генпрокурором

Об этом В.Кличко заявил во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, он заявил о сильном давлении на представителей «УДАРа» в регионах. «На нас безумно давят. На наших кандидатов, партийцев, на людей, которые баллотируются и имеют шансы пройти, на симпатиков - давят налоговая, прокуратура, милиция. Открывают уголовные дела, объявляют людей в розыск. Я пытаюсь встретиться с генпрокурором, чтобы выяснить, за что преследуют в Запорожье нашего партийца В.Кривохатько. Но достучаться очень трудно», – подчеркнул В.Кличко.

По информации пресс-службы партии, лидер «УДАРа» обратился к генпрокурору с просьбой вмешаться в ситуацию относительно давления на руководителя Запорожской областной организации «УДАРа», кандидата в народные депутаты В.Кривохатько.

По словам В.Кличко, представители власти продолжительное время вели переговоры с В.Кривохатько, поддержка которого на 82 избирательном округе превышает 40%, чтобы он снял свою кандидатуру. В.Кривохатько отказался, поэтому на него продолжается жесткое давление, возбуждено четыре уголовных дела по надуманным поводам, постоянно проводятся обыски в офисе, идет запугивание сотрудников. «Последнее, что сделали власти – объявили нашего кандидата в розыск. И все для того, чтобы не допустить его к участию в выборах», – считает В.Кличко.