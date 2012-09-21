Донецкая власть боится, что Кличко достанется от футбольных фанов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам Мэр Донецка Александр Лукьянченко после окончания сессии горсовета.

Он объяснил, что в ответ на заявку «Удара» о проведении встречи В. Кличко с избирателями на площади Ленина, горсовет предложил другое место встречи - парк Щербакова. Поскольку встреча В. Кличко на площади Ленина, по словам мера, может быть сорвана из-за присутствия на том же месте футбольных фанатов «Шахтера» и «Динамо», которые в воскресенье играют матч Кубка Украины.

Мэр уточнил, что фанаты обеих клубов подали заявки на проведение своих акций на площади Ленина на то же время, что и партия «Удар», на 16.30 23 сентября.

«Но если политическая сила не желает идти на наши предложения, то мы препятствовать не будем, но будут приняты дополнительные меры безопасности», - заверил мэр.