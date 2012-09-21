Хорошковский назвал три фактора, которые сделают процесс евроинтеграции необратимым

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский на встрече с вице-премьер-министром, министром экономики Республики Польша Вальдемаром Павляком, которая состоялась 20 сентября в Киеве.

Основное внимание было уделено ключевым направлениям сотрудничества Украины и Республики Польша, сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского

«Необходимо приложить совместные усилия, чтобы процесс подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС к подписанию искусственно не затягивался, и уже к концу текущего года Соглашение было готово к подписанию», - заявил В.Хорошковский.

Стороны обсудили также вопросы создания зоны свободной торговли Украина–ЕС. По словам первого вице-премьер-министра Украины, благодаря такому шагу украинско-польское двустороннее торгово-экономическое сотрудничество получит новые возможности, от которых выигрывают не только Украина и Польша, но и ЕС в целом.

«Украина и Польша должны прилагать постоянные усилия для поддержки позитивной динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере энергетической безопасности», - подчеркнул В.Хорошковский.

Стороны отметили заинтересованность в более активном сотрудничестве в развитии альтернативной энергетики, а также в создании совместных проектов в этой сфере и сфере энергосбережения.