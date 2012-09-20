Даже в России считают, что украинские нардепы погорячились с законом о клевете

Об этом УНИАН сказал первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Владимир Никитин.

«Украина всегда опережала нас по темпераменту и в этот раз украинские депутаты очередной раз погорячились в отношении журналистов», - сказал В.Никитин.

При этом он подчеркнул, что российские депутаты не должны брать пример со своих украинских коллег.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в преднамеренном распространении заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжкие последствия». Согласно проекту, «клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или в средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей, - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».