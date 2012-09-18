В ВР решили, что журналистов за клевету надо сажать

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого общественно опасного деяния, как «клевета», которая заключается в преднамеренном распространении заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство другого лица, или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжкие последствия.

В законопроекте предусмотрено, что клевета, то есть преднамеренное распространение заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство другого лица, или подрывают его деловую репутацию, если такие действия повлекли тяжкие последствия, - карается штрафом в размере от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, или ограничением свободы до двух лет.

Клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей, - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В законопроекте предусмотрено, что это же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - карается ограничениям свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.