Тигипко говорит, что в Украине есть демократические традиции, в отличие от России

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, комментируя выступления украинских политиков на ялтинском форуме.

"У нас были давние традиции реальной демократии, потому гетьмана никогда не назначали, за него голосовали, - и это немного отличает нас от той же России. За счет этих традиций у нас рыночная экономика, как и в европейских странах, никогда эффективно без демократий работать не будет. Общество ждет абсолютно прозрачных подходов ", - цитирует Газета.ua.

Именно поэтому сейчас очень важно, по словам вице-премьера, провести честные и прозрачные парламентские выборы.

"Для меня главное, чтобы выборы прошли демократично. Мы смогли найти компромиссы, когда проголосовали за закон о выборах, когда согласовали перечень округов. Мы пригласили большое количество наблюдателей, которые приедут со всего мира и никогда у нас такого контроля не было", - подчеркнул он.