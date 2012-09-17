Кабмин рекомендует силовикам активнее бороться с призывами к свержению режима

Кабинет министров рекомендует Службе безопасности Украины усилить при участии Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета телевидения и радиовещания мероприятия по борьбе с терроризмом.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 12 сентября 2012 года № 672-р размещено на Правительственном портале сегодня.

Кабмин рекомендует вышеназванным, а также другим субъектам, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом, обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом для формирования в обществе негативного отношения к террористической деятельности во всех ее формах и проявлениях.

Также эти органы должны своевременно выявлять и прекращать распространение материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя, захвату государственной власти, к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти, к совершению террористических актов, действий, которые угрожают общественному порядку, а также материалов, которые пропагандируют расовую, национальную или религиозную нетерпимость, дискриминацию.

В распоряжении речь идет и о необходимости информирования общественности о раскрытых террористических преступлениях, их общественно опасном характере и предусмотренной законом ответственности за совершение таких преступлений, а также о проведении антитеррористических учений и их результатах; внедрения в деятельность субъектов, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом, международного опыта по информирования общественности об антитеррористических мероприятиях.

Правительство поручило министерствам, другим центральным органам исполнительной власти в соответствии с компетенцией обеспечить при участии Службы безопасности утверждение планов информационно-разъяснительных мероприятий в сфере борьбы с терроризмом.