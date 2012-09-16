Перевернулся автобус Черновцы-Донецк: два человека погибли, 17 - травмированы

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пассажирский автобус Mersedes Benz, принадлежащий туристической фирме, следовал по маршруту Черновцы-Донецк в сторону города Хмельницкий. Во время движения автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся.

В результате ДТП погибли два человека, а 17 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы города Каменец-Подольский.

Всего на момент аварии в автобусе находилось 17 пассажиров и два водителя. К месту происшествия безотлагательно прибыли спасатели в составе 11 человек на двух пожарных автомобилях, 3 кареты скорой медицинской помощи, работники милиции и руководство райгосадминистрации Каменец-Подольского.

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших в кареты скорой медицинской помощи, отключили аккумуляторную батарею от электросети автобуса, провели работы по недопущению воспламенения горюче-смазочных материалов и организовали освещение места происшествия.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.