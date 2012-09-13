Тарасюк: после выборов Украина превратится во вторую Беларусь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Одессе председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк.

По его словам, предвыборная кампания в Украине изобилует многочисленными нарушениями действующего законодательства со стороны властных структур, что в случае игнорирования замечаний и рекомендаций наблюдателей может вскоре привести к международной изоляции страны.

Прогнозируя по просьбе УНИАН вероятные сценарии развития взаимоотношений Украины с ЕС, народный депутат высказал предположение, что «возможны два сценария - позитивный и негативный».

Первый, по его словам, будет реализоваться в том случае, если международные наблюдатели на выборах сделают выводы, что Украина провела выборы прозрачно и демократически.

“То есть если произойдет чудо: украинская власть поумнеет, и заключительную часть избирательной гонки проведет с соблюдением законности, в том числе выпустит на свободу Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Это могло бы дать основания «разморозить» взаимоотношения с Европейским Союзом, а также привело бы к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС включительно с зоной свободной торговли», - сказал Б.Тарасюк.

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Однако, по его мнению, «более вероятен сценарий негативный. В том случае, если украинская власть будет продолжать игнорировать мнение ведущих международных институтов, Тимошенко и Луценко будут оставаться за решеткой, а выборы на базе накопленного Партией регионов опыта на протяжении 2004 и 2010 лет будут сфальсифицированы. Тогда международное сообщество даст негативную оценку выборов в Украине, взаимоотношения с Европейским союзом останутся «замороженными», будет отложена либерализация визового режима для украинских граждан, в результате чего осложнится выдача виз в страны ЕС».

«И в итоге Украина фактически превратится во вторую Беларусь с возможным введением персональных санкций со стороны ЕС и США относительно главных представителей украинской власти», - спрогнозировал народный депутат.