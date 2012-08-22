Глава ЦИК уверен, что после выборов будет проблема их легитимности

Как информирует пресс-служба ЦИК, об этом он сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Кристофом Вайлем, которая была посвящена вопросам организации выборов в Украине, которые должны состояться 28 октября 2012 года, и избирательному законодательству.

Так, по просьбе гостя В.Шаповал поделился мыслями относительно легитимности выборов: «Уже сейчас я уверен в том , что проблема легитимности будет существовать". В тоже время председатель ЦИК отметил, что есть смысл различать легитимность внутреннюю и внешнюю.

"Во-первых, в стране существует два диаметрально противоположных политических лагеря. И оппоненты воспринимают друг друга не как просто оппоненты, а нередко - как враги. Следовательно, тот, кто проигрывает, очевидно не воспримет объявленные результаты и будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы », - отметил В.Шаповал.

По теме: Шаповал: У ЦИК выбор - либо провалить выборы, либо нарушить закон

Что касается легитимности внешней, то уже сегодня, по словам главы ЦИК, можно предполагать, что определенная часть международных экспертов, хотя бы на уровне подсознания, запрограммирована на то, "чтобы признать выборы не совсем« чистыми »из-за некоторых аспектов". "Учитывая все эти факторы, я внутренне готов к тому, что как бы Комиссия не пыталась провести выборы в соответствии с Законом, какие бы усилия при этом не прилагала, оценки могут быть отрицательными. Однако, ЦИК нужна не положительная, а объективная оценка ", - продолжил он и заверил, что Комиссия стремится провести выборы так, чтобы по их результатам Украина выглядела достойно.

Господин К.Вайль, отметил, что Германии будет важна, в первую очередь, оценка парламентских выборов со стороны ОБСЕ. В ответ на это В.Шаповал отметил: «Вся предыдущая практика сотрудничества с ОБСЕ позволяет говорить, что ОБСЕ является одной из наиболее объективных организаций-наблюдателей». При этом он подчеркнул, что ЦИК, как никто другой, заинтересована в наибольшем количестве официальных наблюдателей разного уровня представительства. Именно поэтому в Комиссии давно принят режим наибольшего благоприятствования как во время их регистрации, так и во время повседневной работы.