Луценко отказался от свиданий с защитниками через бронированное стекло

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».

Он сказал: «Нам отказано во встрече с Луценко в формате прямого общения, в очередное раз предложено общаться с ним через бронированное стекло и телефон, который прослушивается. Как может осуществляться защита моего клиента, если наш разговор прослушиваются, записывается и, наверно, транслируется по требованию», - подчеркнул Фомин.

И.Фомин отметил, что предварительно он направил на имя руководителя Менской ИК №91 заявление о нарушении прав его подзащитного Юрия Луценко. «Это несоблюдение адвокатской тайны, нарушение требований переписки, а также ограничение в праве на телефонное общение и получение корреспонденции и интернет-распечаток», - уточнил он.

И.Фомин также сказал, что, несмотря на наличие такого заявления, руководство Менской ИК действовало в нарушение норм закона. «Нарушаются нормы Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов на право адвокатской тайны», - заметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что они вместе с И.Луценко вынуждены были прекратить общение с подзащитным в общей комнате для свиданий.

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Защитник и жена Ирина Луценко сразу после отказа сотрудниками ИК напрямую в конфиденциальном формате встретиться с экс-министром внутренних дел, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии №91, сообщила, что «мы опять увидели Луценко за стеклом, услышав голос лишь в телефонную трубку».

Юрий Луценко заявил, что отказывается от свиданий с защитниками в таком формате для получения правовой помощи.