Жена Луценко рассказала, как тюремщики «воюют» с ее мужем
Супруга Луценко заявляет, что работники Менской колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.
Супруга Юрия Луценко Ирина Луценко заявляет, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.
И.Луценко отметила, что со времени перевода ее мужа из СИЗО в колонию она имела с ним только три свидания. И.Луценко сообщила, что раз в месяц ее муж имеет право встречаться с родственниками и депутатами, ежедневно - с адвокатами и раз в квартал – на долгосрочную встречу с семьей. Кроме того, он имеет право ежедневно час разговаривать по телефону.
И.Луценко сообщила, что правилами не установлен запрет для заключенных на обсуждение во время телефонных разговоров общественно-политических проблем, но фактически он действует.
«На каждом слове «БЮТ, Турчинов, оппозиция» связь прерывается. И фактически мы можем поговорить лишь о том, что нужно привезти и передать», - сказала И.Луценко.
По словам супруги экс-министра, работники колонии предупредили его, что разговоры прослушиваются и даже назвали фамилии тех, с кем он общался, в частности, народных депутатов Юрия Стеця, Олеся Дония и других.
«Они четко идентифицируют, с кем он говорит, о чем он говорит и какая тема. Каждая секунда на каждое ключевое слово обрывается и фактически он говорить не может», - заявила И.Луценко.
Она сообщила, что в последний раз ее встреча и встреча адвоката Игоря Фомина с Ю.Луценко проходила через стекло, хотя раньше стеклянную перегородку открывали.
«Когда они увидели, что я привожу ему распечатки из Интернета, газеты не «Сегодня» и «Аргументы и факты», а серьезные издания «Зеркало недели», «Корреспондент», «Фокус», то они сказали, что не могут открыть это стеклянное окно», - сообщила супруга экс-министра.
При этом, по словам И.Луценко, ей сказали, что ключ, которым открывается перегородка, якобы забрала одна из работниц колонии с собой в другое село.
И.Луценко также сообщила, что на последнюю встречу с ней муж пытался принести письменные интервью двум изданиям.
«Ему полтора часа говорили, что не допустят к защитнику, если он не оставит эти бумаги. Окно не открыли. За этим бронированным стеклом он на мигах кричал, пробовал диктовать. Я на мигах отвечала. Он держал интервью возле стекла, и я их переписывала, и этот процесс продолжался у нас вместо часа пять часов», - сказала она.
И.Луценко сообщила, что готовит жалобы о нарушении прав Ю.Луценко на частную жизнь.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал этот приговор правомерным.
17 августа Ю.Луценко была осужден к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.
31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он будет отбывать наказание.