Жена Луценко рассказала, как тюремщики «воюют» с ее мужем

Супруга Юрия Луценко Ирина Луценко заявляет, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

И.Луценко отметила, что со времени перевода ее мужа из СИЗО в колонию она имела с ним только три свидания. И.Луценко сообщила, что раз в месяц ее муж имеет право встречаться с родственниками и депутатами, ежедневно - с адвокатами и раз в квартал – на долгосрочную встречу с семьей. Кроме того, он имеет право ежедневно час разговаривать по телефону.

И.Луценко сообщила, что правилами не установлен запрет для заключенных на обсуждение во время телефонных разговоров общественно-политических проблем, но фактически он действует.

«На каждом слове «БЮТ, Турчинов, оппозиция» связь прерывается. И фактически мы можем поговорить лишь о том, что нужно привезти и передать», - сказала И.Луценко.

По словам супруги экс-министра, работники колонии предупредили его, что разговоры прослушиваются и даже назвали фамилии тех, с кем он общался, в частности, народных депутатов Юрия Стеця, Олеся Дония и других.

«Они четко идентифицируют, с кем он говорит, о чем он говорит и какая тема. Каждая секунда на каждое ключевое слово обрывается и фактически он говорить не может», - заявила И.Луценко.

Она сообщила, что в последний раз ее встреча и встреча адвоката Игоря Фомина с Ю.Луценко проходила через стекло, хотя раньше стеклянную перегородку открывали.

«Когда они увидели, что я привожу ему распечатки из Интернета, газеты не «Сегодня» и «Аргументы и факты», а серьезные издания «Зеркало недели», «Корреспондент», «Фокус», то они сказали, что не могут открыть это стеклянное окно», - сообщила супруга экс-министра.

При этом, по словам И.Луценко, ей сказали, что ключ, которым открывается перегородка, якобы забрала одна из работниц колонии с собой в другое село.

И.Луценко также сообщила, что на последнюю встречу с ней муж пытался принести письменные интервью двум изданиям.

«Ему полтора часа говорили, что не допустят к защитнику, если он не оставит эти бумаги. Окно не открыли. За этим бронированным стеклом он на мигах кричал, пробовал диктовать. Я на мигах отвечала. Он держал интервью возле стекла, и я их переписывала, и этот процесс продолжался у нас вместо часа пять часов», - сказала она.

И.Луценко сообщила, что готовит жалобы о нарушении прав Ю.Луценко на частную жизнь.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал этот приговор правомерным.

17 августа Ю.Луценко была осужден к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он будет отбывать наказание.