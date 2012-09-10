У Кличко жалуются, что регионалы массово отбирают у них бигборды

В партии считают, что к этому причастна местная власть и представители Партии регионов, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

Так, на Закарпатье на трассе Киев-Чоп в селах Розовка и Холмок представители Партии регионов самовольно захватили 5 бигбордов, которые до 26 октября арендованы и проплачены «УДАРом». Без разрешительных документов, с нарушением законодательства о предвыборной агитации неизвестные лица заклеили плакаты Виталия Кличко собственной агитпродукцией. Кандидат в депутаты от «УДАРа» по 68-му избирательному округу Ростислав Буланов вызвал милицию. По факту правонарушения правоохранители составили протокол. Юристы «УДАРа» готовят иск в суд о причинении материального вреда и препятствовании предвыборной агитации.

В «УДАРе» также отмечают, что по всей Украине рекламные агентства, которые заключили соглашения с партией на размещение внешней рекламы, жалуются на давление местной власти.

Так, в Запорожской области владельцам рекламных конструкций звонят по телефону областные и местные чиновники и в агрессивной форме требуют снять рекламу, угрожая, что не продлят действие разрешений на щиты.

Двум агентствам после появления рекламных плакатов, где Виталий Кличко обещает люстрацию власти и борьбу с коррупцией, без каких-либо объяснений демонтировали рекламные щиты и вывезли их в неизвестном направлении. Такие же случаи зафиксированы и в Одесской области.

Информацию обо всех подобных случаях в «УДАРе» отслеживают и направляют соответствующие обращения в правоохранительные органы, отметили в пресс-службе.